Скласти оповідання про їжачка

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Лісовий гість Одного разу тато прийшов до хати і сказав; що в господарському хліві з’явилась нірка, а кругом неї – невідомі сліди. Хтось в нас поселився, але хто б це міг бути? Ми з татом взяли жовтого піску і посипали довкола нірки. На слідуючий день ми прийшли подивитись. На пісочку було дуже багато незнайомих слідів, вони були маленькі. До нас прийшов дідусь, ми його покликали, щоб він подивився. Дідусь відразу визначив, що наслідив тут їжачок. Мені дуже хотілось його побачити, адже до того, я ще ніколи не бачила їжачка. - Давайте поставимо йому молочка – запропонувала мама. Ми поставили йому молочка, та він не хотів підходити до тарілочки з молоком. Вранці молочка на тарілочці вже не було, значить їжачок випив його. Пройшов цілий тиждень, поки ми не побачили їжачка. Він згорнувся клубочком. Проте полежавши так декілька хвилин, він спочатку висунув свого довгого носика, фуркнув ним, розмотався із клубочка і побіг до своєї схованки. Згодом він перестав нас боятися, вже не згортався в клубочок, а з цікавістю нас роздивлявся, не ховався до своєї схованки. А одного разу привів разом ще трьох їжачат. Вони були маленькі і колючі. Ми з мамою завжди ставили для них молочко, клали яблука і груші. А потім, коли стало холодно, то їжачки перестали з’являтись. Вони заховались на зиму. Цілу зиму вони будуть спати. Я з нетерпінням буду чекати повернення лісових гостей весною. Їжачок-хитрячок Із колючок кожушок Поселився в нас живеш Дуже гарний друг, авжеж!