Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл финала текста: "Он задумчиво смотрит мне вслед, словно хочет убедиться, что я мчусь в верном направлении, а я вижу, как по платформе бегут дети: наступая на пятк...
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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл финала текста: "Он задумчиво смотрит мне вслед, словно хочет убедиться, что я мчусь в верном направлении, а я вижу, как по платформе бегут дети: наступая на пятки друг другу, они спешат к учителю"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятно, здесь может говориться о том, что произведение закончилось, а жизнь персонажа всё ещё продолжается, и автор даёт нам самим возможность представить, что случилось дальше. Я не знаю, как написать целое сочинение, но вот возможная основная мысль.
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