Нужно разобрать по членам предложения. С детских лет И.А. Крылов очень любил книг??, всю жизнь учился, расширял круг своих знаний.
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Нужно разобрать по членам предложения. С детских лет И.А. Крылов очень любил книг??, всю жизнь учился, расширял круг своих знаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.А. Крылов - подлежащее, любил - сказуемое, книги - дополнение(прямое), очень - наречие(образ действия), расширял - сказуемое, круг - дополнение(прямое), своих-определение(согл.), знаний - дополнение(косвенное), с - предлог, детских - определение(согл.), лет - дополнение(косвенное), учился - сказуемое, всю жизнь - обстоятельство(времени)
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