Нужно разобрать по членам предложения. С детских лет И.А. Крылов очень любил книг??, всю жизнь учился, расширял круг своих знаний.

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Нужно разобрать по членам предложения. С детских лет И.А. Крылов очень любил книг??, всю жизнь учился, расширял круг своих знаний.

Автор: Гость