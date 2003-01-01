Напишите сообщение на тему "Оснощение Вооруженных Сил Российской Федерации современными видами вооружения и специальной техникой".

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На сегодняшний день Вооруженные Силы РФ основными вида­ми вооружения, военной техники и другими материальными сред­ствами обеспечены на должном уровне. Однако качественный ана­лиз показывает, что доля современных образцов вооружения и во­енной техники составляет 20-30%, в то время как в современных армиях мира этот показатель — более 70%. Сегодняшнее состояние вооружений позволяет рассчитывать на некоторый промежуток времени — порядка 10-15 лет, — в течение которого необходимо, с одной стороны, обеспечить поддержание су­ществующих средств, а с другой — реализовать имеющийся задел в области технологий до уровня, при котором по истечении этого сро­ка можно было бы приступить к перевооружению армии и флота. В 2003 году разработаны и приняты основополагающие докумен­ты в области военно-технической политики РФ, определен пере­чень базовых военных технологий на перспективу. Особый упор в этих программах и планах сделан на модерниза­цию вооружения, военной и специальной техники. В( ближайшей перспективе финансирование развития вооружения и военной тех­ники будет осуществляться по трем направлениям: * поддержание вооружения, военной специальной техники час­тей постоянной готовности в боеготовом состоянии; * завершение опытно-конструкторских разработок, имеющих прорывные результаты с точки зрения повышения качественных характеристик вооружения; * модернизация устаревшего вооружения. В основу совершенствования системы технического оснащения необходимо положить сбалансированное развитие Стратегических сил сдерживания, систем боевого управления (информационного обеспечения), а также Сил общего назначения.