Напишите сообщение на тему "Оснощение Вооруженных Сил Российской Федерации современными видами вооружения и специальной техникой".
Обществознание
Напишите сообщение на тему "Оснощение Вооруженных Сил Российской Федерации современными видами вооружения и специальной техникой".
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На сегодняшний день Вооруженные Силы РФ основными видами вооружения, военной техники и другими материальными средствами обеспечены на должном уровне. Однако качественный анализ показывает, что доля современных образцов вооружения и военной техники составляет 20-30%, в то время как в современных армиях мира этот показатель — более 70%. Сегодняшнее состояние вооружений позволяет рассчитывать на некоторый промежуток времени — порядка 10-15 лет, — в течение которого необходимо, с одной стороны, обеспечить поддержание существующих средств, а с другой — реализовать имеющийся задел в области технологий до уровня, при котором по истечении этого срока можно было бы приступить к перевооружению армии и флота. В 2003 году разработаны и приняты основополагающие документы в области военно-технической политики РФ, определен перечень базовых военных технологий на перспективу. Особый упор в этих программах и планах сделан на модернизацию вооружения, военной и специальной техники. В( ближайшей перспективе финансирование развития вооружения и военной техники будет осуществляться по трем направлениям: * поддержание вооружения, военной специальной техники частей постоянной готовности в боеготовом состоянии; * завершение опытно-конструкторских разработок, имеющих прорывные результаты с точки зрения повышения качественных характеристик вооружения; * модернизация устаревшего вооружения. В основу совершенствования системы технического оснащения необходимо положить сбалансированное развитие Стратегических сил сдерживания, систем боевого управления (информационного обеспечения), а также Сил общего назначения.
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