Напишите существительные с предлогами. Докажите правильность написания оконча??ий существительных. За (автобус),об (урожай),на (трамвай),под (снег), с (хлеб),перед (чай),на (якорь),с (попугай),за (океан),перед (прибой),о (сл...

Русский язык
Напишите существительные с предлогами. Докажите правильность написания оконча??ий существительных. За (автобус),об (урожай),на (трамвай),под (снег), с (хлеб),перед (чай),на (якорь),с (попугай),за (океан),перед (прибой),о (случай),над (город),в (поход),за (воробей) Напишите с данными словами 2-3 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За автобусом,об урожае,на трамвае,под снегом,с хлебом,перед чаем,на якоре,с попугаем,за океаном,перед прибоем,о случаях,над городом,в походе,за воробьём.(извини если не так)
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