Напишите существительные с предлогами. Докажите правильность написания оконча??ий существительных. За (автобус),об (урожай),на (трамвай),под (снег), с (хлеб),перед (чай),на (якорь),с (попугай),за (океан),перед (прибой),о (сл...

Русский язык

Напишите существительные с предлогами. Докажите правильность написания оконча??ий существительных. За (автобус),об (урожай),на (трамвай),под (снег), с (хлеб),перед (чай),на (якорь),с (попугай),за (океан),перед (прибой),о (случай),над (город),в (поход),за (воробей) Напишите с данными словами 2-3 предложения

Автор: Гость