Напишите цитатный план к расказу Левша . Глав должно быть 20))) срочно
Литература
Напишите цитатный план к расказу Левша . Глав должно быть 20))) срочно
Ответ(ы):
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1. Император в Англии 2. Платов англичан оконфузил 3. Подарок англичан 4. Поручение Платову 5. Блоха передана тульским мастерам 6. Исчезновение мастеров 7. Секретная работа мастеров 8. Возвращение Платова 9. Затворничество мастеров 10. Платов в гневе 11. Визит Платова к государю 12. Наказание Левши 13. Триумф Левши 14. Левша с блохой отправляются в Лондон 15. Левша в Лондоне 16. Возвращение Левши на Родину 17. Путь взаперти 18. Болезнь Левши 19. Смерть Левши 20. Эпилог
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