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Сколько лет И.А.Крылову?
Литература
Сколько лет И.А.Крылову?
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Ответ(ы):
Гость:
75 лет от рождения до смерти или 247 лет от рождения до наших дней
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