План выступления проекта родословная

Другие предметы
План выступления проекта родословная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 Приветствие 2 Представление  работы  3 Рассказ о семье
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчики 2класса к 8 марта вырастили 26 веточек мимозы. 5 веточек они подарили учите??ям,12 веточек - девочкам своего класса, а остальные- мамам.Ск...
Ответить
Биология
Земляничина- это...............
Ответить
Математика
Y=(5x-8) в степени 6 помогите решить
Ответить
Математика
Уважаемые друзья, помангите разабраться с заданием ,ребенок решил ,но не уверен ,ч??о провильно ,пожалуйста ,я очень ,вас прошу !!!)) SOS !! Задани...
Ответить
Математика
Помагитте решить задачу периметр квадрата равен 18 2 / 5 см найдите длину стороны кв??драта
Ответить