Уважаемые друзья, помангите разабраться с заданием ,ребенок решил ,но не уверен ,ч??о провильно ,пожалуйста ,я очень ,вас прошу !!!)) SOS !! Задание №31

Математика
Уважаемые друзья, помангите разабраться с заданием ,ребенок решил ,но не уверен ,ч??о провильно ,пожалуйста ,я очень ,вас прошу !!!)) SOS !! Задание №31
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
31. Масса  маленькой дыни больше , чем масса конфеты ( в любом случае) . Нарисуйте весы , чтобы  дыня была тяжелее. КИЛОГРАММ >  ГРАММ  ;    1 кг > 15 г.  Подчеркните  КИЛОГРАММ. Подчеркните массу конфеты  :  15 г.   Меры массы :  Килограмм   -   кг Грамм -  г Тонна  -   т Центнер -  ц
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