Уважаемые друзья, помангите разабраться с заданием ,ребенок решил ,но не уверен ,ч??о провильно ,пожалуйста ,я очень ,вас прошу !!!)) SOS !! Задание №31
Математика
Уважаемые друзья, помангите разабраться с заданием ,ребенок решил ,но не уверен ,ч??о провильно ,пожалуйста ,я очень ,вас прошу !!!)) SOS !! Задание №31
Ответ(ы):
Гость:
31. Масса маленькой дыни больше , чем масса конфеты ( в любом случае) . Нарисуйте весы , чтобы дыня была тяжелее. КИЛОГРАММ > ГРАММ ; 1 кг > 15 г. Подчеркните КИЛОГРАММ. Подчеркните массу конфеты : 15 г. Меры массы : Килограмм - кг Грамм - г Тонна - т Центнер - ц
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