Помагитте решить задачу периметр квадрата равен 18 2 / 5 см найдите длину стороны кв??драта

Математика
Помагитте решить задачу периметр квадрата равен 18 2 / 5 см найдите длину стороны кв??драта
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Периметр - это сумма длин всех сторон Р = 4a - формула периметра квадрата 18 2/5 : 4 = 92/5 * 1/4 = 23/5 = 4 3/5 (см) - длина стороны квадрата Ответ: 4 целых 3/5 см.
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