Помогите,срочно,пожалуйста. 1,2,3 номер
Химия
Помогите,срочно,пожалуйста. 1,2,3 номер
Ответ(ы):
Гость:
Задание 2) 1. взаимодействует с водой и образования основания 2. Взаимодействует с кислыми оксидами 3. Взаимодействие с кислотами с образованием соли и воды 4. Насколько я понимаю не связано со свойствами основных оксидов Задание 3 )1. Оксид серы (IV)- - NaOH, H2O, Ba(OH)2 2) C Оксидом кремния: NaOH, Ba(OH)2 (t)
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