Ввести два слова. распечатать столько последних букв от длинного слова, на скольк?? оно длиннее короткого.. паскаль срочно..

Информатика
Ввести два слова. распечатать столько последних букв от длинного слова, на скольк?? оно длиннее короткого.. паскаль срочно..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Var s1,s2 : String; Begin   Readln(s1);   Readln(s2);   While (Length(s1)>0) and (Length(s2)>0) do   Begin     Delete(s1,1,1);     Delete(s2,1,1);   end;   Writeln(s1+s2); end.
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