Ввести два слова. распечатать столько последних букв от длинного слова, на скольк?? оно длиннее короткого.. паскаль срочно..

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Ввести два слова. распечатать столько последних букв от длинного слова, на скольк?? оно длиннее короткого.. паскаль срочно..

Автор: Гость