От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм а потом еще 18 дм. В рулоне осталось 1 м 6дм. Сколько дициметров обоев было в рулоне.
Математика
От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм а потом еще 18 дм. В рулоне осталось 1 м 6дм. Сколько дициметров обоев было в рулоне.
Ответ(ы):
Гость:
1м 6 дм + 1м 8 дм(18 дм)= 3м 4 дм 3м 4 дм + 2м 7дм = 6м 1дм 6м 1 дм = 61 м ответ 61 метр
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