От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм а потом еще 18 дм. В рулоне осталось 1 м 6дм. Сколько дициметров обоев было в рулоне.

Математика

От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм а потом еще 18 дм. В рулоне осталось 1 м 6дм. Сколько дициметров обоев было в рулоне.

Автор: Гость