Загадки. Напишите пожалуйста

Гость: Гость:

Сделал дыру, Вырыл нору, Солнце сияет, А он и не знает. (Крот) Он ходит, голову задрав, Не потому, что важный граф, Не потому, что гордый нрав, А потому, что он ... (жираф) По реке плывет бревно. Ох и злющее оно! Тем, кто в речку угодил, Нос откусит ... (крокодил) Зверь я горбатый, А нравлюсь ребятам. (Верблюд)