Попытаться составить слова из каждой группы букв сделать вывод чйа ёлак бшнк аиыо пеьн
Русский язык
Попытаться составить слова из каждой группы букв сделать вывод чйа ёлак бшнк аиыо пеьн
Ответ(ы):
Гость:
Наверное чай,ёлок,пень.
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