Формула расчета выручки
Обществознание
Формула расчета выручки
Ответ(ы):
Гость:
Вот так: TR = P*Q – формула расчета выручки продавца, где TR- совокупный доход (выручка продавца) , P — цена
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