Разгадай шарады группа певцов____+крупное кровсосное насекомое____=________ воронье с??ово__+антоним слова верх____=______ древнерусское название лба____+промежуток вркмени в 100 лет_____=_____
Русский язык
Разгадай шарады группа певцов____+крупное кровсосное насекомое____=________ воронье с??ово__+антоним слова верх____=______ древнерусское название лба____+промежуток вркмени в 100 лет_____=_____
Ответ(ы):
Гость:
1) хор + овод = хоровод 2)кар + низ = карниз 3)чело + век = человек
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