Собственная скорость моторной лодки равна 19,5км/ч, а скорость лодки по течению рек?? 23,1 км/ч.Найдите скорость лодки против течения реки

Математика

Собственная скорость моторной лодки равна 19,5км/ч, а скорость лодки по течению рек?? 23,1 км/ч.Найдите скорость лодки против течения реки

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