Собственная скорость моторной лодки равна 19,5км/ч, а скорость лодки по течению рек?? 23,1 км/ч.Найдите скорость лодки против течения реки
Математика
Собственная скорость моторной лодки равна 19,5км/ч, а скорость лодки по течению рек?? 23,1 км/ч.Найдите скорость лодки против течения реки
Ответ(ы):
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Ответ:17,9 23,1-19,5=2,6(скорость течения) 19,5-2,6=17,9(скорость против течения)
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