Представте в виде обыкновеннойдроби 0, 007; 0, 0021; 0, 0005;
Математика
Представте в виде обыкновеннойдроби 0, 007; 0, 0021; 0, 0005;
Ответ(ы):
Гость:
7/1000 21/1000 5/10000 P.S. / дробная черта
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