Задача 3 класс-помогите,пожалуйста-Три друга купили в столовой по 4 пирожка с картофелем и по 5 пирожков с мясом.Сколько всего пирожков они купили?

Математика

Задача 3 класс-помогите,пожалуйста-Три друга купили в столовой по 4 пирожка с картофелем и по 5 пирожков с мясом.Сколько всего пирожков они купили?

Автор: Гость