Задача 3 класс-помогите,пожалуйста-Три друга купили в столовой по 4 пирожка с картофелем и по 5 пирожков с мясом.Сколько всего пирожков они купили?
Математика
Задача 3 класс-помогите,пожалуйста-Три друга купили в столовой по 4 пирожка с картофелем и по 5 пирожков с мясом.Сколько всего пирожков они купили?
Ответ(ы):
Гость:
3*4=12 пирож с карт 5*3 =15 с мясом 12+15=27
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