10 вопросов в гостях и сетта топсана

Гость: Гость:

1.Какие слова были вырезаны на столе? 2.Какое индийское имя было у Сетона-Топсона? 3.Запишите полное имя писателя. 4.Где был похоронен писатель. Ответы: 1.Хорошее вино веселит человека. 2.У него было индийское имя - Чёрный Волк 3.Эрнест Сетон - Топсон 4.В городе Саната - Фе (штат Нью-Мексико).