10 вопросов в гостях и сетта топсана
Черчение
10 вопросов в гостях и сетта топсана
Ответ(ы):
Гость:
1.Какие слова были вырезаны на столе? 2.Какое индийское имя было у Сетона-Топсона? 3.Запишите полное имя писателя. 4.Где был похоронен писатель. Ответы: 1.Хорошее вино веселит человека. 2.У него было индийское имя - Чёрный Волк 3.Эрнест Сетон - Топсон 4.В городе Саната - Фе (штат Нью-Мексико).
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