Какая масса соли и какой объем воды содержатся в 150г.25%- ного раствора хлорида натр??я^2?
Химия
Какая масса соли и какой объем воды содержатся в 150г.25%- ного раствора хлорида натр??я^2?
Ответ(ы):
Гость:
Рассчитаем массу соли m=150x0,25=37,5г, тогда масса воды 150-37,5=112,5г или, учитывая ,что плотность воды равна 1г/мл V=112,5мл
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