Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода скорость одного 5 км/ч, скорость второго 4 км/ч, на каком расстояние будут пешеходы через 3 часа

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода скорость одного 5 км/ч, скорость второго 4 км/ч, на каком расстояние будут пешеходы через 3 часа

Автор: Гость