Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода скорость одного 5 км/ч, скорость второго 4 км/ч, на каком расстояние будут пешеходы через 3 часа
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода скорость одного 5 км/ч, скорость второго 4 км/ч, на каком расстояние будут пешеходы через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
5*3=15( расстояние 1) 4*3=12( расстояние 2) 15+12=27( расстояние обоих) Ответ: расстояние равно 27
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