Как изменяется видовое разнообразие растений на равнинах россии при движении с с??вера на юг?
География
Как изменяется видовое разнообразие растений на равнинах россии при движении с с??вера на юг?
Ответ(ы):
Гость:
Тундра лесотундра таежная зона широколиственная зона лесостепь степь полупустыня пустыня
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