Составьте текст из четырёх бессоюзных предложений с разными знаками препинания

Гость: Гость:

Погода была ужасная: ветер выл,мокрый снег падал хлопьями.Фонари светились тускло; улицы были пусты. Ночная тень надвинулась на улицы-больше уже ничего нельзя было различить.Вдруг я почувствовал: кто-то берет меня за плечо...