Составьте текст из четырёх бессоюзных предложений с разными знаками препинания

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Составьте текст из четырёх бессоюзных предложений с разными знаками препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Погода была ужасная: ветер выл,мокрый снег падал хлопьями.Фонари светились тускло; улицы были пусты. Ночная тень надвинулась на улицы-больше уже ничего нельзя было различить.Вдруг я почувствовал: кто-то  берет меня за плечо...
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