СРОЧНО!!! для чего служат эти формулы

Гость: Гость:

1. Гидростатиеское давление. Показывает, с какой силой(давлением) давит столб жидкости на дно сосуда 2.Давление. Показывает, какая сила действует на какой-либо предмет 3.Плотность. Показывает состав того, или иного вещества 4.Сила тяжести. Сила, действующая на любой предмет. Она направлена от центра вниз. Помагает предметам держать равновесие 5.Объем. Помогает понять, зная параметры предмета его объем и место, которое он занимает в пространстве.