Найдите Срочно! Тригонометрия

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Sin a=√(1-cos²a)=√(1-15²/17²)=√(289-225)/17=√64/17=8/17 (-8/17 не подходит т.к. a - во второй четверти) sin(π/3+a)=sin π/3·cos a + cos π/3·sin a = √3/2(-15/17)+1/2·8/17=(8-15√3)/34