К раствору массой 42,6г, в котором находится аммоний нитрат, долили раствор, содержащий натрий карбонат массой 37,2Г. Осадок отфильтровали, прокалили. Определить массу остатка после прокаливания

Химия

К раствору массой 42,6г, в котором находится аммоний нитрат, долили раствор, содержащий натрий карбонат массой 37,2Г. Осадок отфильтровали, прокалили. Определить массу остатка после прокаливания

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