К раствору массой 42,6г, в котором находится аммоний нитрат, долили раствор, содержащий натрий карбонат массой 37,2Г. Осадок отфильтровали, прокалили. Определить массу остатка после прокаливания
Химия
К раствору массой 42,6г, в котором находится аммоний нитрат, долили раствор, содержащий натрий карбонат массой 37,2Г. Осадок отфильтровали, прокалили. Определить массу остатка после прокаливания
Ответ(ы):
Гость:
2Al(NO₃)₃ + 3Na₂CO₃ + 3H₂O = 6NaNaO₃ + 2Al(OH)₃↓ + 3CO₂↑ n(Na₂CO₃)/3 = n(Al(OH)₃)/2 или n(Al(OH)₃) =2/3n(Na₂CO₃) n(Na₂CO₃) = m/M = 37,2 г/106 г/моль = 0,3509 моль n(Al(OH)₃) =2/3n(Na₂CO₃) = 2/3*0,3509 моль = 0,234 моль 2Al(OH)₃ = Al₂O₃+ 3H₂O Al(OH)₃)/2 = n(Al₂O₃) = 0,234 моль/2 = 0,117 моль m(Al₂O₃) = n*M = 0,117*78 г/моль = 9.126 г.
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