Септеу соз тенге Пажалста
Қазақ тiлi
Септеу соз тенге Пажалста
Ответ(ы):
Гость:
А.с сөз. теңге і.с сөздің, теңгенің б.с сөзге, теңгеге т.с сөзді, теңгені ж.с сөзде, теңгеде ш.с сөзден, теңгеден к.с сөзбен, теңгемен
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