Выпиши из предложений и распредели в колонки обращения. Знаки препинания не расставлены. 1. Послушайте кладбище законов как вас называет генерал. (М. Горький) 2. Тише вы! – крикнула Феня. (С. Антонов) 3. Ты не пой косарь про...

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Выпиши из предложений и распредели в колонки обращения. Знаки препинания не расставлены. 1. Послушайте кладбище законов как вас называет генерал. (М. Горький) 2. Тише вы! – крикнула Феня. (С. Антонов) 3. Ты не пой косарь про широку степь! (А. Кольцов) 4. Здравствуй в белом сарафане из серебряной парчи! (П. Вяземский) Колонки: ______________________________________________________ Распространённые обращения | Нераспространённые обращения

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