Записати подані слова та сполучення слів у кличному відмінку однини. Віталій Іванович, Наталія Олександрівна, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко, Павло Микитович, пан полковник, депутат Нестір ...
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Записати подані слова та сполучення слів у кличному відмінку однини. Віталій Іванович, Наталія Олександрівна, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко, Павло Микитович, пан полковник, депутат Нестір Іванович, асистент Олена Вікторівна, студент Ілля, панна Інна, Софія, Соня, Тетяна, Таня, Олександр, Сашко, Михайло, Мишко.
Ответ(ы):
Гость:
Віталію Івановичу! Наталіє Олександрівна! пано Юліє! друже Ігорю! пане перекладачу! Козаче! Яремо! професоре Грищенку! Павле Микитович! пане полковнику! депутате Нестір Івановичу! асистенте Олено Вікторівно! студенте Іллє! панно Іванно! Софіє! Сонє! Тетяно! Таньо! Олександро! Сашко! Михайле! Мишку!
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