Какое название дали Стив Джонс и Стив Возняк компьютеру который собирал в гаражэ

История
Какое название дали Стив Джонс и Стив Возняк компьютеру который собирал в гаражэ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стив Джобс это во первых. А название "Макинтош"
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