В Фруктовом саду собрали 2970 кг яблок . Га консервный завод отправили 2 -5 части мас??ы всех собраных яблок 49 часть массы оставшихся яблок отвезли на рынок .Остальные яблоки разложили в ящики по 15 кг в каждый и отправили в ...
Математика
В Фруктовом саду собрали 2970 кг яблок . Га консервный завод отправили 2 -5 части мас??ы всех собраных яблок 49 часть массы оставшихся яблок отвезли на рынок .Остальные яблоки разложили в ящики по 15 кг в каждый и отправили в детский саноторий .Сколько ящиков с яблоками отправили в детский саноторий
Ответ(ы):
Гость:
2970 кг - весь урожай (целое) 1) 2970 : 5 * 2 = 1188 (кг) - отправили на консервный завод (2/5); 2) 2970 - 1188 = 1782 (кг) - оставшиеся яблоки; 3) 1782 : 9 * 4 = 792 (кг) - отвезли на рынок (4/9 оставшихся яблок); 4) 1782 - 792 = 990 (кг) - разложили в ящики по 15 кг в каждый; 5) 990 : 15 = 66 (ящ.) - отправили в детский санаторий. Ответ: 66 ящиков. Проверка: 1188 + 792 + 990 = 2970
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