В Фруктовом саду собрали 2970 кг яблок . Га консервный завод отправили 2 -5 части мас??ы всех собраных яблок 49 часть массы оставшихся яблок отвезли на рынок .Остальные яблоки разложили в ящики по 15 кг в каждый и отправили в ...

Математика

В Фруктовом саду собрали 2970 кг яблок . Га консервный завод отправили 2 -5 части мас??ы всех собраных яблок 49 часть массы оставшихся яблок отвезли на рынок .Остальные яблоки разложили в ящики по 15 кг в каждый и отправили в детский саноторий .Сколько ящиков с яблоками отправили в детский саноторий

Автор: Гость