Решите пожалуйста все цепочки
Химия
Решите пожалуйста все цепочки
Ответ(ы):
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3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+3H2 3H2SO4+Fe2O3=Fe2(SO4)3+3H2O H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O H2SO4+Na2CO3=Na2SO4+H2O+CO2 H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl 6H2SO4+2Al=2Al(HSO4)3+3H2 6H2SO4+Fe2O3=2Fe(HSO4)3+3H2O H2SO4+NaOH=NaHSO4+H2O
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