Выполнити деление и проверь умножением 432240:40

Русский язык
Выполнити деление и проверь умножением 432240:40
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
*40=432240:40432240:40432240:40
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