Координата колеблющегося тела выраженная в единицах си изменяется по закону х=0.1 sin nt . чему равна ампитуда и частота колебаний? 1( 0.1 м 0.5 гц 2) 0.1 м 3.14 гц 3) 0.1 м 180 гц 4) 0.1 м ,2 гц
Физика
Координата колеблющегося тела выраженная в единицах си изменяется по закону х=0.1 sin nt . чему равна ампитуда и частота колебаний? 1( 0.1 м 0.5 гц 2) 0.1 м 3.14 гц 3) 0.1 м 180 гц 4) 0.1 м ,2 гц
Ответ(ы):
Гость:
Xm=0,1 м v=w/2*pi=pi/2*pi=0,5 Гц Ответ 1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Разгадай шарады группа певцов____+крупное кровсосное насекомое____=________ воронье с??ово__+антоним слова верх____=______ древнерусское назв...
Математика