Координата колеблющегося тела выраженная в единицах си изменяется по закону х=0.1 sin nt . чему равна ампитуда и частота колебаний? 1( 0.1 м 0.5 гц 2) 0.1 м 3.14 гц 3) 0.1 м 180 гц 4) 0.1 м ,2 гц

Физика

Координата колеблющегося тела выраженная в единицах си изменяется по закону х=0.1 sin nt . чему равна ампитуда и частота колебаний? 1( 0.1 м 0.5 гц 2) 0.1 м 3.14 гц 3) 0.1 м 180 гц 4) 0.1 м ,2 гц

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