Представьте себе что вы ходили на рыбалку со своими друзьями. расскажите о каком нибудь интересном случае которой мог там произойти
Русский язык
Представьте себе что вы ходили на рыбалку со своими друзьями. расскажите о каком нибудь интересном случае которой мог там произойти
Ответ(ы):
Гость:
Мы поймали большую. Рыбу а потом пришел медведь мы убежали и за кустами наблюдали как он аоедал нащ улов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
В Фруктовом саду собрали 2970 кг яблок . Га консервный завод отправили 2 -5 части мас??ы всех собраных яблок 49 часть массы оставшихся яблок отве...
Физика
Координата колеблющегося тела выраженная в единицах си изменяется по закону х=0.1 sin nt . чему равна ампитуда и частота колебаний? 1( 0.1 м 0.5...
Русский язык