Представьте себе что вы ходили на рыбалку со своими друзьями. расскажите о каком нибудь интересном случае которой мог там произойти

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Представьте себе что вы ходили на рыбалку со своими друзьями. расскажите о каком нибудь интересном случае которой мог там произойти

Автор: Гость