Выполни действия с остатком и проверкой : 457:58, 272:98, 495:46, 385:65, 321:47

Математика
Выполни действия с остатком и проверкой : 457:58, 272:98, 495:46, 385:65, 321:47
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
457 : 58 = 7 (ост.51) Проверка: 58 * 7 + 51 = 457 272 : 98 = 2 (ост.76) Проверка: 98 * 2 + 76 = 272 495 : 46 = 10 (ост.35) Проверка: 46 * 10 + 35 = 495 385 : 65 = 5 (ост.60) Проверка: 65 * 5 + 60 = 385 321 : 47 = 6 (ост.39) Проверка: 47 * 6 + 39 = 321
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