Жираф пробежал 98 м за 7 с . Сможет ди он пробежать 1 км на 1 минуту, если будет двигаться с той же скоростью

Математика
Жираф пробежал 98 м за 7 с . Сможет ди он пробежать 1 км на 1 минуту, если будет двигаться с той же скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
98:7=14м/с скорость жирафа 1 км=1000 м 1 минута=60 секунд 1000:60=16,6 м/с должна быть скорость жирафа Ответ: не сможет
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