Жираф пробежал 98 м за 7 с . Сможет ди он пробежать 1 км на 1 минуту, если будет двигаться с той же скоростью

Математика

Жираф пробежал 98 м за 7 с . Сможет ди он пробежать 1 км на 1 минуту, если будет двигаться с той же скоростью

Автор: Гость