В легенде разноцветные бабрчки с кем сравнивают бабочек

Литература
В легенде разноцветные бабрчки с кем сравнивают бабочек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С гусенецей!!! Дальше сами думайте!!!
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