Мальчики 2класса к 8 марта вырастили 26 веточек мимозы. 5 веточек они подарили учите??ям,12 веточек - девочкам своего класса, а остальные- мамам.Сколько веточек мимозы мальчики подарили своим мамам?
Математика
Мальчики 2класса к 8 марта вырастили 26 веточек мимозы. 5 веточек они подарили учите??ям,12 веточек - девочкам своего класса, а остальные- мамам.Сколько веточек мимозы мальчики подарили своим мамам?
Ответ(ы):
Гость:
26-(5+12)= 26-17=9 веточек
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