Мальчики 2класса к 8 марта вырастили 26 веточек мимозы. 5 веточек они подарили учите??ям,12 веточек - девочкам своего класса, а остальные- мамам.Сколько веточек мимозы мальчики подарили своим мамам?

Математика

Мальчики 2класса к 8 марта вырастили 26 веточек мимозы. 5 веточек они подарили учите??ям,12 веточек - девочкам своего класса, а остальные- мамам.Сколько веточек мимозы мальчики подарили своим мамам?

Автор: Гость