Помогите решить область определения функции: y=㏒₅(x + 18) -4㏒₈x y=⁶

Алгебра
Помогите решить область определения функции: y=㏒₅(x + 18) -4㏒₈x y=⁶
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. y=log₅(x+18)-4log₈x {x+18>0    {x>-18   x>0            x>0           x>0 x∈(0;∞) 2. y=⁶√(4x-2), 4x-2≥0, 4x≥2. x≥0,5 x∈[0,5;∞)
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