Напишите вопросы по истории мира с ответами за 6 класс зарание спасибо
История
Напишите вопросы по истории мира с ответами за 6 класс зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Названия древнейшего предка человека? австралопитек Назовите главных богов Индии. Брахма, Вишну, Ганеша, Лакшми, Шива Как образно называли китайцы свою страну в древности? Поднебесная Назовите верховного бога греков. Зевс За что греки почитали Прометея? За то что он даровал людям огонь p.s. пиши количество нужных вопросов. Работал по учебнику за 6 класс
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