Напишите выражения готов(Готы)
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Напишите выражения готов(Готы)
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Гость:
Я не поняла вопрос и хотела уточнить: какие готы и какие выражения?
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