Лесник на расстоянии 100 м увидел браконьера, который прицеливался в зубра. Успеет ??и лесник задержать браконьера, прежде чем тот выстрелит, если лесник бежит со скоростью 5 м/с, а браконьеру понадобится 25 с, чтобы выстрелить?
Математика
Лесник на расстоянии 100 м увидел браконьера, который прицеливался в зубра. Успеет ??и лесник задержать браконьера, прежде чем тот выстрелит, если лесник бежит со скоростью 5 м/с, а браконьеру понадобится 25 с, чтобы выстрелить?
Ответ(ы):
Гость:
T=S:V 100 м : 5 м/сек = 20 сек (бежать леснику) 25 сек - 20 сек = 5 сек Ответ: лесник успеет задержать браконьера за 5 сек до выстрела
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