Лесник на расстоянии 100 м увидел браконьера, который прицеливался в зубра. Успеет ??и лесник задержать браконьера, прежде чем тот выстрелит, если лесник бежит со скоростью 5 м/с, а браконьеру понадобится 25 с, чтобы выстрелить?

Математика

Лесник на расстоянии 100 м увидел браконьера, который прицеливался в зубра. Успеет ??и лесник задержать браконьера, прежде чем тот выстрелит, если лесник бежит со скоростью 5 м/с, а браконьеру понадобится 25 с, чтобы выстрелить?

Автор: Гость