У Насти 555 рублей а у Светы в 2 раза меньше денег. Сколько денег у девочек?
Математика
У Насти 555 рублей а у Светы в 2 раза меньше денег. Сколько денег у девочек?
Ответ(ы):
Гость:
555 / 2 = 277,5 (денег) - у Светы. 555 + 277,5 = 832,5 (денег) - у девочек. Ответ: 832,5 денег
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