Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер
Математика
Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер
Ответ(ы):
Гость:
8+5=13игр 6500:13=500руб 8*500=4000руб - первый 5*500=2500руб - второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
This is willow tree.It is .......and ......The leaves are .......and.........The branches are not........(tall,strong,big,small,green).слова нужна ...
Обществознание
Задание 1 Какому термину соответствует следующее определение: целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения человека, ус...
Қазақ тiлi