Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер

Математика
Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8+5=13игр 6500:13=500руб 8*500=4000руб - первый 5*500=2500руб - второй
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