Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер

Математика

Двое мастеров получили за изготовление мягких игрушек 6500 руб. один сделал 8 игрушек а другой 5 вся сумма была разделена между людьми пропорционально числам изготовленных игрушек Сколько денег получил каждый мастер

Автор: Гость