На каком континенте находится Бразилия?
География
На каком континенте находится Бразилия?
Ответ(ы):
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Находится : в Южной Америке
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