Помогите с задачей Молоко из бутылки вылили в кастрюлю. Как изменились величины: масса, сила тяжести, объем,давление.

Гость: Гость:

Масса не изменилась (если молоко, конечно , не пролили на стол). Сила тяжести не изменилась, она зависит от массы Fт=mg. Объём не изменился, изменилась только форма сосуда. Давление изменилось, так как давление p=ρgh зависит от высоты столба жидкости, а она изменилась - уменьшилась, значит и давление уменьшилось.