Меня недолюбливает учитель математики и ставит плохие оценки по пустякам что дел??ть?Помогите!Из-за этого у меня может выйти 3 по математике!Срочно

Математика

Меня недолюбливает учитель математики и ставит плохие оценки по пустякам что дел??ть?Помогите!Из-за этого у меня может выйти 3 по математике!Срочно

Автор: Гость