Меня недолюбливает учитель математики и ставит плохие оценки по пустякам что дел??ть?Помогите!Из-за этого у меня может выйти 3 по математике!Срочно
Математика
Меня недолюбливает учитель математики и ставит плохие оценки по пустякам что дел??ть?Помогите!Из-за этого у меня может выйти 3 по математике!Срочно
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо учись делай дз учи правила
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